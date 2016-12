Scatenato Froome: "Ora voglio il Mondiale"

Insaziabile Froome. Conquistato il Tour da autentico dominatore in una stagione che lo ha visto primeggiare anche in Oman, al Criterium Internazionale, al Romandia e al Delfinato, il 28enne di passaporto britannico punta ora alla prova mondiale del 29 settembre a Firenze. "Spesso la gara non favorisce gli scalatori ma quest'anno è diverso. Potrebbe essere una bella opportunità", ha detto l'asso del Team Sky.