Tour 2013, 21.a tappa: poker di Kittel nel giorno di Froome

Marcel Kittel vince la 21esima e ultima tappa del Tour de France nel giorno in cui Parigi (bellissima di notte con arrivo sugli Champs-Elysees) incorona il suo re: Chris Froome . Il britannico di origine keniota del team Sky vince la 100esima edizione della Grande Boucle davanti a Quintana e Joaquin Rodriguez . Per Kittel, che precede Greipel e Cavendish sul traguardo, si tratta della quarta vittoria personale in questo Tour.

Nell'epilogo-passerella sui 133 chilometri dalla splendida Versailles agli Champs-Elysees si alternano gli scatti negli 11 passaggi nel centro della capitale francese con Valverde, Quinzato e Tankik che provano il colpaccio scappando a meno 15 dal traguardo. Ma soltanto in 4 casi a Parigi le fughe sono andate in porto. E così anche in occasione della 100esima edizione della Grande Boucle, l'ultima tappa si conclude in volata. E per la quarta volta quest'anno il padrone assoluto è il tedesco del Team Argos Marcel Kittel. Froome festeggia nella splendida cornice di una Parigi la sua maglia gialla davanti al giovane colombiano della Movistar, Nairo Quintana a oltre 5 minuti dal britannico e allo spagnolo della Katusha, Joaquim Rodriguez (+5'47"). Appena fuori dal podio il grande deluso di questo Tour, l'altro spagnolo Alberto Contador. Il primo degli italiani in classifica generale è Davide Malacarne 49esimo.