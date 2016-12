Tour 2013: Rui Costa trionfa a Gap, Froome resta in giallo

Alberto Rui Costa si aggiudica in solitaria la 16esima tappa del Tour de France, sui 198 chilometri da Vaison la Romaine a Gap. Per il portoghese della Movistar si tratta del secondo successo alla Grande Boucle, dopo quello del 2011 sul traguardo di Super-Besse Sancy. Chris Froome resta in giallo, controllando nel finale gli attacchi di Alberto Contador: nella classifica generale Mollema resta a 4'14'' dal britannico del Team Sky.