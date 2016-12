Contador: "Perché dubitare di Froome?"

"Non ho motivo di dubitare di Froome". Alberto Contador, incalzato sull'argomento doping, esclude qualsiasi coinvolgimento del corridore attualmente in maglia gialla al Tour de France che ha trionfato nella tappa con arrivo sul temibile Mont Ventoux. Contador è stato surclassato da Froome che è riuscito a staccarlo a metà della salita rifilandogli oltre 1 minuto e mezzo: "Non ho motivo di dubitare di lui - spiega - , è un grande professionista e un corridore di alto livello. Lo ha dimostrato nel corso di tutta la stagione. Come tutti, può avere degli alti e dei bassi, ma direi che attualmente sia in fase di 'alta'. Io credo che le sue performance siano pulite, e frutto del lavoro. Oltretutto, viene sottoposto tutti i giorni a dei controlli". Contador mantiene le ultime flebili speranze di successo finale nonostante il ritardo da Froome sia davvero notevole: "Il mio obiettivo è la vittoria finale - prosegue lo spagnolo -, anche se in questo momento c'è un leader molto al di sopra degli altri. E' impossibile batterlo in 'uno contro uno', ma l'ultima settimana del Tour è molto dura e offre svariate soluzioni tattiche. L'obiettivo rimane quindi il successo finale, perché in fondo arrivare secondo o decimo cambia poco".