Tour de France, Froome re del Mont Ventoux: arriva da solo

Il percorso, vallonato per buona parte della tappa, presenta 4 gran premi della Montagna prima di arrivare sulla terribile salita finale del Mont Ventoux. Scattano subito in 9 corridori: tra questi anche Sagan che guadagna così punti preziosi per la maglia verde in occasione del traguardo volante. Il gruppo maglia gialla lascia scappare i fuggitivi in attesa del Gigante della Provenza, salita storica sulla quale Marco Pantani transitò per primo davanti ad un Armstrong in giallo il 13 luglio del 2000.

L'ascesa di 20 chilometri con pendenza media del 7,5% miete vittime fin dai primi metri con il gruppetto di fuggitivi che si fraziona e Chavanel che tenta la fortuna tutto solo.

A meno 12 dall'arrivo ci prova Quintana della Movistar che guadagna subito secondi preziosi sul plotoncino maglia gialla di Froome. Chavanel viene ripreso e Quintana vola al comando. A metà dell'ascesa nel gruppetto maglia gialla, tirato da un sontuoso Richie Porte, restano Froome e Contador. Il leader della classifica a 7 dall'arrivo stacca lo spagnolo e, con uno scatto da fuoriclasse, recupera Quintana in testa alla corsa. Froome vuole vincere per ipotecare il Tour e così, a 1,6 chilometri dal traguardo accelera nuovamente staccando definitivamente il colombiano della Movistar.

E così il corridore del Team Sky alza le braccia al cielo sotto il traguardo del Mont Ventoux guadagnando 1'40" su Contador e 1'46" su Mollema. L'olandese del team Belkin è sempre secondo a 4'14” mentre lo spagnolo della Saxo è terzo in classifica generale a 4'25”. Quintana, secondo di giornata, può consolarsi con la conquista della maglia bianca, quella riservata al miglior giovane del Tour. Lunedì è giornata di riposo dopo le fatiche del Mont Ventoux.

Si riprende martedì con la 16a tappa, sui 168 chilometri da Vaison-la-Romaine a Gap.