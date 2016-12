Tour de France, Matteo Trentin: "Che emozione vincere qui"

Dopo 3 anni l'Italia torna al successo in una tappa del Tour de France con l'affermazione di Matteo Trentin che ha avuto la meglio tra gli altri fuggitivi trovando lo spunto vincente sulla linea del traguardo di Lione . All'arrivo, l'azzurro racconta così le sue sensazioni: "E' una grandissima emozione - rivela Trentin -. E' la prima dopo due anni da professionista ed è arrivata nel luogo migliore, ma sull'ultima salita stavo per mollare".

La corsa si è decisa solo nel finale con Simon recuperato a soli 2 chilometri dal traguardo: "Oggi è stata una cosa impressionante. Siamo andati fortissimo. Al rifornimento ho guardato il contachilometri e ho visto che avevamo fatto i 47 km/h. Ieri con la squadra abbiamo fatto un lavoro immenso e quindi ero un po' stanco. Sull'ultima salita stavo per saltare perché mi erano venuti i crampi - spiega il ciclista della Omega Pharma Quick Step -. Sono comunque riuscito a rientrare in cima e ho limato. Nel finale è stato tutto rapido, non ho avuto il tempo di pensare. Ripresi Marcus Burghardt e Julien Simon ho aspettato i 200 metri perché so che se parto lì riesco a fare una bella volata. C'era Michael Albasini davanti e quando l'ho passato mi sono reso conto di aver vinto". Per il 23enne di Borgo Valsugana, professionista da due stagioni, si tratta del primo successo tra i grandi: "Dopo la vittoria la cosa che fa più piacere è quando tutta la squadra viene a congratularsi con te per il risultato".