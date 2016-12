Tour de France: volata vincente di Cavendish, Contador guadagna più di 1' su Froome

Mark Cavendish vince la 13a tappa da Tours a Saint Amand Montrond battendo in uno sprint ristretto Peter Sagan, ma la notizia è l'attacco sferrato da Alberto Contador a Chris Froome. Lo spagnolo, in una frazione apparentemente senza difficoltà, sfruttando il forte vento laterale ha guadagnato 1'08'' sulla maglia gialla riducencendo a 2'45'' il suo distacco in classifica. Froome rimane maglia gialla davanti a Mollema a 2'28'' e Contador.