Tour 2013, 12a tappa: Kittel brucia Cavendish

E' Marcel Kittel il re dei velocisti al Tour 2013. Il 25enne tedesco vince la dodicesima tappa, 218 chilometri da Fougeres a Tours, battendo di un soffio in volata l'inglese Mark Cavendish; terzo Peter Sagan, buon quinto posto per Roberto Ferrari. Per l'uomo di punta della Argos-Shimano è la terza vittoria in questa Grande Boucle. Resta invece invariata la classifica generale, con Chris Froome sempre saldamente in maglia gialla.