Tour, Froome: "Ora Valverde è il più pericoloso"

E' un Chris Froome rilassato quello che si presenta ai microfoni dei cronisti al termine della crono individuale con arrivo a Mont-Saint-Michel: il suo secondo posto lo ha consacrato uno dei migliori crono-man del mondo, ed ora il vantaggio sugli inseguitori va oltre i 3 minuti. "La gara contro il tempo è qualcosa di speciale - le sue parole - e qualcosa può sempre andare storto: negli ultimi chilometri ero morto. Ora il mio rivale è Valverde, ma non è l'unico". In effetti, tra gli uomini di classifica, lo spagnolo della Movistar è quello che meglio ha retto al devastante impatto del britannico, ma il suo distacco è comunque importante: ben 3'25". "L'obiettivo era quello di guadagnare sugli altri e ce l'ho fatta - spiega Froome -, ma anche ora c'è un buon numero di inseguitori in poco spazio. Sarà difficile tenere la gialla fino alla fine: in montagna proveranno a metterci in difficoltà come hanno già fatto".