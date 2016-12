Lettera Uci "Il Tour '98 resterà di Pantani"

"Il Tour resta di Marco. Il Senato indaghi pure, ma non ci sono motivi per togliergli il successo"" : questo il sunto della lettera che il presidente dell' Uci , McQuaid ha inviato ai genitori di Pantani. Il Tour 1998 dunque resta al Pirata per la federazione internazionale ciclismo: "Poiché le analisi scientifiche svolte dal laboratorio francese nel 2004 non erano conformi agli standard tecnici per le analisi antidoping".

Erano stati gli stessi genitori di Pantani, in una lettera inviata a Uci e Fci lo scorso 1 luglio, a chiedere rispetto per i successi di loro figlio e a diffidare dall'intraprendere azioni verso il compianto ciclista. Ora la rassicurante risposta di McQuaid: le indagini del Senato francese su un presunta positività del ciclista (il 18 luglio sarà resa pubblica la relazione della Commissione, ndr) non intaccheranno le vittorie del 'Pirata'. Così l'Uci spiega la propria decisione: "Poiché le analisi scientifiche svolte dal laboratorio francese nel 2004 non erano conformi agli standard tecnici per le analisi antidoping, tali risultati non possono essere accettati come prova in un contesto antidoping e pertanto non consentirebbero l'apertura di un procedimento disciplinare. Inoltre - conclude McQuaid - non sono stati rispettati i principi dell'anonimato e del previo consenso alle analisi espresso dai ciclisti. Spero sinceramente che queste parole siano state di chiarimento e conforto e che sia possibile conservare la magnifica immagine e gli stupendi ricordi che abbiamo di Marco Pantani".