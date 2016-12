Tour: Martin vince la crono a Saint Michel, Froome ipoteca la corsa

Sontuosa la prestazione di Tony Martin, il grande favorito della vigilia: il tedesco della Omega Pharma ha chiuso la frazione con l'ottimo tempo di 36'29", lasciandosi dietro tutti gli altri corridori. A tenere testa a Martin, prima dell'arrivo di Froome, solo Thomas De Gendt, staccato di 1'01", e l'altro uomo Sky Richie Porte a 1'20"; crolla invece la rivelazione Quintana, che arriva con 3'27" di distacco e perde la maglia bianca in favore di Michal Kwiatkowski. Froome non riesce a togliere il sorriso a Martin ma ipoteca il Tour 2013: mancano ancora 10 tappe, però la Grande Boucle ha già trovato il suo padrone. Anche Valverde è ora a 3'25" in generale, una distanza di assoluta sicurezza per il ciclista nativo di Nairobi.