Tour 2013, Contador: "Spero sia stata una giornata no"

Giornata nera per Alberto Contador. Il distacco di 1'45" preso da uno straordinario Chris Froome nell'ottava tappa del Tour de France compromette forse in maniera irrimediabile le speranze di maglia gialla al termine della Grande Boucle. Lo spagnolo accusa il colpo, ma prova a non demoralizzarsi: "Spero sia stata solo una giornata storta", il suo commento a caldo. Contador analizza la situazione e non fa drammi: "Froome è andato molto forte, purtroppo io non stavo bene - le sue parole -. Ora devo cercare di mangiare bene e recuperare. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Però vorrei ringraziare i miei compagni di squadra per il lavoro svolto, soprattutto Kreuziger. Mi ha aiutato tantissimo".