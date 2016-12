Tour de France, Chris Froome stacca tutti sulla salita di Ax3 Domaines

L'ottava tappa, da Castres a Ax-3-Domaines , è il primo arrivo in salita sui Pirenei ed è un dominio assoluto per Chris Froome : il ciclista britannico del team Sky stacca tutti i big e mette una seria ipoteca sulla vittoria del Giro di Francia, conquistando la maglia gialla. Dietro di lui il compagno di squadra Richie Porte e molto più staccato, il contendente principe, Alberto Contador , apparso in netta difficoltà che ha chiuso a 1' 45''.

Un dominio, quello del Team Sky, che a molti ha ricordato lo strapotere della Us Postal, squadra di Lance Armstrong, che tra 1999 e 2005 si aggiudicò ben sette Grande Boucle. Ma ci pensa la nuova maglia gialla a rassicurare tutti: "Garantisco, sono pulito al 100 %", le parole di Froome dopo l'exploit di Ax 3 Domaines. "E' normale che le persone facciano domande simili, vista la storia di questo sport - ha spiegato il ciclista nativo di Nairobi - Ma ora è tutto cambiato, non avrei ottenuto questi risultati se non fosse cambiato. Oggi il nostro sport è meglio rispetto agli ultimi venti o trent'anni. Le domande bisognerebbe farsele sui corridori di cinque o dieci anni fa, quando il doping era molto diffuso. Questi risultati sono frutto di mesi e mesi di preparazione - ha concluso Froome -. Se la gente potesse vedere come si allena la nostra squadra, capirebbe e non direbbe più che i nostri risultati sono così incredibili".