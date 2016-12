Tour de France 2013: Sagan vince in volata la settima tappa

Dopo diversi piazzamenti arriva la prima vittoria in questo Tour de France per Peter Sagan , che conquista la settima tappa da Montpellier ad Albi (205.5 km). Lo slovacco, leader della classifica a punti, corona il grande lavoro della Cannondale e si impone in volata scavalcando il tedesco John Degenkolb (Argos Shimano) e trionfando a braccia alzate. Terzo l'aretino Daniele Bennati (Saxo Tinkoff). Daryl Impey (GreenEdge) resta in maglia gialla.

Per Sagan si tratta della 14.ma vittoria stagionale, come Cavendish. La tappa era stata vivacizzata da una fuga di tre uomini: Oroz, Gautier e l'ex maglia gialla Bakelants, che però sono stati ripresi dal plotone a meno di 3 km dall'arrivo. In classifica generale non cambia nulla, col sudafricano Impey leader davanti a Boasson Hagen, a 3", e a Gerrans e Albasini, a 5". Sabato è in programma l'ottava tappa, col primo arrivo in salita: 195 km da Castres alla vetta di Ax 3 Domains, con in mezzo la scalata del Col de Pailheres.