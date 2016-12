Tour de France 2013, primo lampo di Mark Cavendish

Primo sigillo per Mark Cavendish al Tour de France 2013. Il britannico della Omega Pharma-Quickstep ha vinto la quinta tappa in volata, precedendo sul traguardo di Marsiglia Boasson Hagen, Sagan, Greipel e Ferrari. Nell'ultimo rettilineo diversi corridori sono rimasti coinvolti in una caduta. Maglia gialla ancora sulle spalle di Simon Gerrans dopo la straordinaria cronosquadre della Orica a Nizza.