Tour de France, 3° tappa: vince Gerrans in volata. Maglia gialla ancora a Bakelants

La terza tappa del Tour de France, disputata in Corsica e che ha portato da Ajaccio a Calvi per 145 km, è stata vinta dall'australiano Simon Gerrans (Orica) che ha preceduto sul podio Sagan e Rojas. Tra gli italiani il migliore è stato Francesco Gavazzi, giunto al settimo posto. In classifica generale il belga Jan Bakelants (RadioShack) ha mantenuto la maglia gialla. La prossima tappa, in programma mercoledì, sarà una crono a Nizza di 25 km.