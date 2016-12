Tour 2013, 2a tappa: Bakelants vittoria e maglia gialla

Colpo doppio per Jan Bakelants che conquista la 2a tappa del Tour, 156 km da Bastia ad Ajaccio, e indossa anche la maglia gialla, sfilata a Kittel, il tedesco arresosi subito in avvio di una frazione molto dura. Bakelants, 27enne della RadioSchack, ha sorpreso il gruppetto di attaccanti di cui faceva parte, con Chavanel, Flecha, Fuglsang e Manuele Mori, e poi nei metri conclusivi ha resistito al ritorno del plotone, regolato in volata da Peter Sagan.