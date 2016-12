Tour de France, Contador: "Froome favorito? Meglio così"

"Sono al 90% ma non sarà una sfida solo fra me e Froome : ci sono tanti altri attori in questo film, sicuro". Alberto Contador , dopo la squalifica al Tour de France dello scorso anno, prepara la 100esima edizione della Grand Boucle con le idee molto chiare: "I miei piani rispetto agli altri anni non sono diversi. Froome il favorito? Meglio, visto che in passato tutta la pressione era su di me. Inoltre avrò una squadra più forte del 2011 " .

Lo spagnolo non può però non constatare l'ottimo stato di forma del corridore britannico del team Sky, vincitore dell'ultimo Giro del Delfinato: " Lì ero al 75%. E' difficile dire ora a che punto sono, si vedrà col passare dei giorni ma sono al 90% che è quello che volevo visto la difficoltà del Tour di quest'anno. E se non pensassi di poter battere Froome, non potrei trovare la motivazione per essere qui oggi".Infine tesse le lodi del suo compagno di squadra Michael Rogers, decisivo lo scorso anno per il successo di Wiggins: "Sarà anche importante per il suo palmares e la sua esperienza".