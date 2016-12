Tour de France '98, Laurent Jalabert avrebbe fatto ricorso al doping

Questo è un durissimo colpo al ciclismo francese, a pochi giorni dall'inizio del Tour de France numero 100. Il corridore è da diversi anni uno dei commentatori del Tour per la radio privata, oltre che per il servizio pubblico di France Television. Nel 1998 Jalabert correva con il team Once diretto dal controverso Manolo Saiz. Quell'anno il Tour era stato segnato dalla vittoria di Marco Pantani e dallo scandalo Festina. Jalabert non aveva vinto alcuna tappa e si era ritirato dalla corsa durante le tappe alpine. Jalabert, che è stato uno dei grandi campioni francesi degli anni 90 e ha smesso di pedalare nel 2001, non è mai risultato positivo all'EPO.