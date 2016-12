Tour 2013, Contador: "Confermo, ne ho già vinti tre"

"I Tour? Ne ho già vinti tre". Parola di Alberto Contador, che dichiara battaglia a Chris Froome in vista della prossima Grande Boucle e non si rassegna alla revoca del 2010. Il campione spagnolo, maglia gialla nel 2007 e nel 2009, non ha ancora digerito la squalifica postuma legata al caso clenbuterolo: "Il Tour del 2010 è mio ed è frutto solo del mio lavoro", le sue parole in un'intervista a L'Equipe. A pochi giorni dall'inizio della corsa francese, Contador sembra avere le idee ben chiare: "Ci sono persone che la pensano diversamente, ma il Tour del 2010 l'ho guadagnato solo attraverso il sudore della mia fronte, il sacrificio e la sofferenza. Io lo considero mio".

Il ciclista spagnolo si è poi concentrato sulla prossima Grande Boucle, che lo vede favorito al pari di Chris Froome del Team Sky: "Lui è molto forte, è stato impressionante da inizio anno e penso sia il favorito. Ma sarà una corsa complicata, qui è tutto amplificato. Personalmente penso di essere in un buon momento, la gente mi incoraggia e questo rende le cose più facili. Fin qui i miei risultati sono stati solo discreti, ma ad esempio al Delfinato ero al 75%: nel complesso sono fiducioso".