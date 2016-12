Nibali: "Obiettivo Vuelta e Mondiale"

"Il Tour? Non era in preventivo per questa stagione. Adesso l'obiettivo è prepararsi bene per la Vuelta e per il Mondiale di Firenze". Queste le parole di Vincenzo Nibali che era in visita ai pazienti di pediatria dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La maglia rosa all'ultimo Giro d'Italia non parteciperà, come previsto da tempo, al Tour de France che sta per iniziare: "Ci andrò il prossimo anno" ha detto il corridore siciliano.