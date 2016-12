Ciclsimo, Pinotti campione italiano a cronometro

Dopo tre anni di digiuno Marco Pinotti torna a essere il campione italiano nella cronometro. Il bergamasco della Bmc, 37 anni, ha completato i 38,8 chilometri del percorso da Mollaro Mondo Melinda a Mezzana Marilleva, con il finale in leggera salita, in 49'04", alla media di 43,5 chilometri orari. Pinotti, che in carriera aveva già conquistato il tricolore nel 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010, ha preceduto Stefano Pirazzi.