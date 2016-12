Ivan Santaromita è il nuovo campione italiano

Sarà I van Santaromita a vestire il tricolore nei Mondiali di ciclismo di Firenze , in programma il prossimo settembre. Il corridore della Bmc si aggiudica la prova su strada del campionato italiano 2013, categoria professionisti, valido anche per il 22° Trofeo Melinda, succede a Franco Pelizzotti. Partenza da Melè per i 73 corridori al via e arrivo a Fondo 229 Km. Percorso duro soprattutto nel circuito finale di 30,5 Km ripetuto 4 volte.

Dopo una partenza soft è un gruppetto di quattro corridori a centrare la fuga. Filippo Fortin (Bardiani) Omar Bertazzo (Androni), Stefano Borchi e Alessandro Proni (Vini Fantini) scattano a 80 Km dal traguardo e riescono a fare il vuoto, ottenendo un buon margine sul gruppo inseguitori. Proni riesce poi ad andare via e arriva ad accumulare un vantaggio di 3 minuti, ma poi alle sue spalle il ritmo aumenta e a 50 Km dal traguardo arriva il ricongiungimento. A trenta dalla fine ci provano Riccardo Chiarini (Androni) e Mirko Selvaggi (Vacansoleil) ad andare via, ma la loro azione è timida e la fuga dura solo 10 Km. Si susseguono scatti e controscatti continui ma che non sortiscono effetti, l'ultimo giro del circuito finale si rivela più insidiosio del previsto, complice anche la stanchezza. I favoriti per il titolo si portano tutti nelle posizioni di comando e cominciano a guardarsi le ruote. Stefano Pirazzi della Bardiani è tra i più attivi, ma anche il suo terzo allungo personale non porta i vantaggi sperati. a 10 Km dalla fine è decisivo lo scatto di cinque corridori: Michele Scarponi (Lampre), Davide Rebellin (Polsat), Simone Stortoni (Lampre), Alessandro De Marchi (Cannondale) e Giampaolo Caruso (Katusha). Niente da fare per un altro favorito della vigilia, Moreno Moser (Cannondale), che rimane nel gruppo degli inseguitori e deve dire addio alle speranze di conquistare il titolo. Nell'ultima salita di Fondo che porta al traguardo, è Ivan Santaromita a fare lo scatto decisivo e vincere, battendo in volata Michele Scarponi e Davide Rebellin.