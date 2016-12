Ullrich ammette: "Sì, mi sono dopato"

"Sì, è vero, ho usato i trattamenti di Fuentes", ha dichiarato Ullrich facendo riferimento al medico condannato al processo denominato "Operacion Puerto", il più grave scandalo di doping che ha colpito lo sport spagnolo, e il ciclismo in particolare, negli ultimi anni, ed ha lambito senza pero' colpirle anche altre discipline. "Quasi tutti - ha aggiunto il vincitore del Tour nel 1997 - all'epoca prendevano sostanze dopanti. Io non ho preso niente che non abbiano preso anche gli altri". Il 39enne ex ciclista ha poi fatto ammenda delle sue colpe: "Penso ci sia una truffa nel momento in cui uno si avvantaggia indebitamente. Ho voluto favorire la pari opportunità".