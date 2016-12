Tour de France 2013: Team Sky senza Wiggins, il capitano sarà Froome

Il Team Sky ha annunciato i corridori selezionati per il prossimo Tour de France (29 giugno-21 luglio). A guidare lo squadrone britannico ci sarà Chris Froome, che dopo il secondo posto della scorsa edizione punta decisamente alla vittoria finale nella Grande Boucle 2013. Come già annunciato non ci sarà Bradley Wiggins, maglia gialla nel 2012, che non ha ancora recuperato dopo il ritiro all'ultimo Giro d'Italia.