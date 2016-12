Giro di Svizzera: fuga vincente per Rast

Gregory Rast ha vinto la sesta tappa del Giro di Svizzera, 186 chilometri da Leuggern a Meilen. L'elvetico della RadioSchack, in fuga con altri tre attaccanti che hanno raggiunto anche un vantaggio di 14'45", si è imposto con uno scatto vincente all'ultimo chilometro che gli ha permesso di tagliare il traguardo a braccia alzate. Secondo a 25" è giunto l'australiano Hayman (Sky) che ha vinto lo sprint contro Kolobnev (Katusha) e Grabsch (Omega Pharma-Quick Step). Il gruppo è giunto a quasi 11 minuti: Peter Sagan ha preceduto in volata Degenkolb e Demare. Nessun cambiamento in classifica generale: Mathias Frank (Bmc) conduce con 23" su Kreuziger, 35" su Rui Costa, 57" su Pinot e 1'08" su Mollema. Domani, venerdì, la settima tappa: 206 chilometri da Meilen a La Punt con la scalata dell'Albulapass nel finale.