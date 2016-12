Nibali dice no al campionato italiano

Il campionato italiano di ciclismo perde uno dei suoi favoriti. Vincenzo Nibali, infatti, non parteciperà al Trofeo Melinda, in programma il prossimo 22 giugno da Malé a Fondo. Il trionfatore del Giro 2013 ha scelto di rinunciare alla corsa per concentrarsi su Vuelta e campionato del mondo. Nibali ha confermato la sua scelta attraverso il suo profilo twitter: "Ufficialmente sono in vacanza per una settimana: non ci sono per nessuno, me lo merito".