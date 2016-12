Doping, il 20 giugno audizioni sulla positività di Santambrogio

Il doppio shock causato dalla positività di Danilo Di Luca lo scorso 29 aprile, e da quest'ultimo caso di doping, aveva portato il patron Valentino Sciotti a dichiarare lo scorso 5 giugno: "Come per Di Luca, agiremo per vie legali anche contro Santambrogio. Hanno macchiato il nome della squadra. Ci vuole una regola precisa, che preveda il risarcimento danni e la radiazione alla prima positività, fungendo da deterrente. Spero inoltre che Di Luca e Santambrogio abbiano il coraggio e la dignità per raccontare tutto". Il patron era stato però più volte indicato dal ds Luca Scinto come unico responsabile dell’ingresso in squadra di Danilo Di Luca, inviso agli altri componenti del team. E proprio in merito al caso Di Luca la Procura federale sentirà Valentino Sciotti già dopodomani.