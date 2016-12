Giro Delfinato, De Marchi: "Un sogno che si realizza"

La grande giornata di Alessandro De Marchi. Con un'impresa nell'ultima tappa del Giro del Delfinato, il 27enne italiano della Cannondale è riuscito ad imporsi sul traguardo di Risoul dopo l'impresa sfiorata ieri pomeriggio sul Col du Noyer. "Questa vittoria è la ricompensa di tutte le fughe tentate in carriera - ha spiegato il corridore di San Daniele del Friuli -. E' un sogno che si realizza dopo tanto tempo, e sono felice che si sia realizzato al Delfinato".

De Marchi rivive le emozioni della corsa: "In realtà avevo gambe migliori ieri, ma le circostanze della corsa sono risultate meno favorevoli - le sue parole -. Ho iniziato a crederci ad un chilometro dall'arrivo, e devo ammettere che gli uomini Sky mi hanno lasciato spazio: forse dovrei ringraziarli". Adesso il Tour de France, che De Marchi affronterà per la prima volta in carriera: "La prima partecipazione mi regalerà un sacco di emozioni: l'obiettivo primario è aiutare Peter Sagan a vincere qualche tappa".