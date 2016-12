Giro Delfinato: tappa a De Marchi, trionfo Froome

E' uno strepitoso Alessandro De Marchi a trionfare nell'ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato , 155 km da Sisteron a Risoul. Con una grande azione l'italiano riesce a tenersi dietro i giganti del Team Sky Chris Froome e Richie Porte: la vittoria del Giro va proprio all'inglese, che prende altri due secondi al compagno e mantiene anche nell'ultima giornata la maglia gialla. Ora è il favorito per la vittoria del Tour de France.

Sul traguardo di Risoul, al termine di una tappa contraddistinta dalle difficili condizioni atmosferiche, arriva per primo l'italiano, che riesce a ottenere il successo con 22 secondi di vantaggio sul vincitore della classifica generale e Andrew Talansky.

Il britannico del Team Sky le ha provate tutte per portare al successo il compagno di squadra Richie Porte e ha sacrificato il successo personale (avrebbe potuto andare a prendere De Marchi) per cercare di aiutarlo sull'ultima salita. Niente da fare: Froome vince il Delfinato con 58 secondi di vantaggio su Porte e 2'12" su Daniel Moreno Fernandez della Katusha. Giornata nerissima invece per Michael Rogers della Saxo-Tinkoff, che becca 1'30" da Froome e chiude sesto nella generale, scendendo dunque dal podio.