Giro Delfinato: ruggito di Sanchez, sua la 7a tappa

Bellissimo il duello Sanchez-Fuglsang, con il danese che ha cercato inutilmente di staccare in diverse occasioni lo spagnolo, che invece ha resistito fino in fondo per poi far valere il suo spunto sul traguardo. Giornata tranquilla per il leader della classifica generale Chris Froome, che ha concluso la tappa odierna in un gruppetto di sei corridori con un gap di 16 secondi dal vincitore: il britannico del Team Sky conserva la prima posizione con un vantaggio di 51 secondi su Porte. Sprofonda invece l'australiano Rohan Dennis (Garmin Sharp) che scende dalla terza alla nona posizione della generale: ora il suo ritardo è di 2 minuti e 48 secondi. Domani è in programma l'ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato, da Sisteron a Risoul per un totale di 155,5 chilometri.