Tour de France, Fabian Cancellara dà forfait alla Grande Boucle

Altro forfait eccellente al Tour de France: dopo Wiggins, anche Fabian Cancellara non parteciperà alla Grande Boucle. Queste le parole del cronoman: "Il Tour mi ha dato buone sensazioni, ma ho fissato altri obiettivi come i Campionati del Mondo a Firenze. Correrò il giro d'Austria, Polonia e la vuelta di Spagna per prepararmi al meglio". Lo svizzero, 5 volte campione del mondo, aveva vinto 8 tappe del Tour 2004.