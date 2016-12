Nibali rinnova con l'Astana fino al 2016

La squadra kazaka ha deciso in questo modo di blindare Nibali, visti i successi messi in fila dal siciliano in questa sua prima stagione con la squadra diretta da Giuseppe Martinelli: prima la Tirreno-Adriatico, poi il Giro del Trentino, e infine il trionfo al Giro d'Italia.

Ora il corridore si trova proprio in Kazakistan, assieme ai compagni di squadra Valerio Agnoli, Paolo Tiralongo, Alessandro Vanotti, Dmitriy Gruzdev e Andrey Zeits, per festeggiare la vittoria del Giro; gli uomini Astana hanno anche incontrato il presidente kazako Nursultan Nazarbayev. Il rientro, per lo "Squalo dello Stretto", è previsto al Giro di Polonia, mentre i prossimi obiettivi saranno la Vuelta di Spagna e i Mondiali a Firenze, in programma a settembre. La prossima stagione si punterà al successo al Tour de France.