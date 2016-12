Giro Delfinato, Martin si aggiudica la crono. Crolla Contador

La quarta tappa del Giro del Delfinato , una crono individuale di 32,5 km da Villars-les-Dombes a Parc des Oiseaux , è andata al campione del mondo della specialità Tony Martin che ha rifilato 52" a Chris Froome . La notizia riguarda però Contador che ha chiuso a 3'37" da Martin, e 2'45" da Froome, considerato il principale rivale per il successo finale. L'antipasto del Giro di Francia ha già emesso i suoi verdetti .

In classifica generale la maglia gialla è ora sulle spalle dell'australiano Rohann Dennis che ha 5" di margine su Froome, 26" su Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) e 32" su Boasson Hagen (Team Sky). Domani, giovedì, è in programma la 5a tappa: 139 chilometri con partenza da Grésy-sur-Aix e arrivo in salita a Valmorel.