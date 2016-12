Ciclismo, Santambrogio positivo all'Epo dopo la tappa di Napoli

"Posso solo dire che sono incredulo per quello che è successo e chiederò prima possibile le controanalisi", ha commentato Santambrogio.

L'Unione ciclistica internazionale ha comunicato che Mauro Santambrogio è "stato sospeso provvisoriamente", dopo essere stato trovato positivo a un test antidoping. "La decisione - fa sapere l'organismo internazionale - è stata presa in seguito a una relazione del laboratorio accreditato dalla Wada, nell'Acquacetosa a Roma. La sospensione provvisoria rimarrà in vigore fino a quando la Federciclismo non avrà determinato se egli abbia commesso un reato ai sensi del regolamento antidoping dell'Uci, contravvenendo ai principi dell'articolo 21".

Deluso il direttore sportivo della Vini Fantini-Selle Italia, Luca Scinto: "Sono davvero amareggiato, colpito, nauseato. Evidentemente, la mamma degli imbecilli e' sempre incinta. Non so cosa stia succedendo, non trovo le parole per spiegarlo: cosa dovrei dire? A questo punto smetto col ciclismo, perché non c'è proprio da fidarsi dei corridori. So solo che, se lo avessi avuto fra le mani, lo avrei picchiato. A questo punto siamo tutti rovinati".