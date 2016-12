Ciclismo: la Bmc ingaggia il figlio di Erik Zabel

Il Team Bmc ha annunciato l'ingaggio per la prossima stagione di Rick Zabel, talentuoso figlio del grande Erik, vincitore di quattro edizioni della Milano-Sanremo e con tre podi mondiali. Rick, che dal 2012 milita nella Rabobank Continental, in questa stagione ha vinto il Giro delle Fiandre dedicato agli juniores ed è campione di Germania in carica fra gli Under 23.

Il ragazzo si è detto entusiasta dell'approdo in Bmc: "Credo che la BMC sia una delle squadre più professionali del World Tour e basta vedere quanti grandi corridori ci sono. Sarà fantastico avere compagni come Evans, Gilbert, Hushovd e Van Garderen perché un giovane come me può imparare molto da loro. Questo è un sogno, ora voglio migliorare di anno in anno, sviluppare le mie qualità. Compirò 20 anni solo a dicembre quindi sono molto giovane: voglio imparare, fare il mio lavoro il meglio possibile e aiutare la squadra in ogni modo".

Come il padre Erik, Rick Zabel è considerato un ottimo sprinter che può dare battaglia su qualsiasi tracciato.