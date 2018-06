Vince i Mondiali di Snooker, Mark Williams si denuda in conferenza stampa

8 maggio 2018

Ha vinto i Mondiali di Snooker ma in cambio ha dovuto mettersi letteralmente a nudo in diretta. Il 43enne gallese Mark Williams ha sconfitto a Sheffield lo sfidante John Higgins per 18-16, al termine di una partita combattuta e avvincente che si è davvero accesa nelle ultime battute. Sulla coppa però aleggiava l'ombra della promessa che aveva fatto prima della finale: denudarsi in conferenza stampa. Così è stato: da uomo di parola, Williams si è presentato avvolto solo da un telo che ha poi provveduto a rimuovere.