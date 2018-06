Tour de Yorkshire: veicolo fuori controllo rischia di investire un assistente di gara

8 maggio 2018

Dal 3 al 6 maggio si è svolto in Inghilterra il Tour de Yorkshire, la quattro giorni che ha visto 137 ciclisti sfidarsi su un percorso di 700 km, con partenza da Beverley e arrivo a Leeds. Durante l’ultima tappa è avvenuto però un incidente, che avrebbe potuto costare la vita a Phillip Sullivan, un assistente di gara.



L’uomo infatti stava dirigendo il traffico in prossimità di una curva, quando il veicolo del Team Astana ha sbandato, rischiando di investirlo. Fortunatamente Sullivan se n’è accorto in tempo e si è messo in salvo, spostandosi all'ultimo secondo. Alla fine della gara il Team Astana si è scusato ufficialmente per l’accaduto su Twitter.