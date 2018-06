San Diego Padres, il fuoricampo finisce nella birra di una tifosa: lei la beve!

07/06/2018

Episodio curioso e divertente, da raccontare a figli e nipoti: è quello capitato a Gabby DiMarco, giovane tifosa dei San Diego Padres, mentre stava assistendo alla partita della sua squadra contro gli Atlanta Braves allo stadio Petco Park di San Diego. Una palla fuoricampo è finita direttamente nel suo bicchiere di birra. Mentre esultava tra gli applausi degli altri tifosi, la ragazza ha deciso di rendere epico un momento già di per sé fenomenale, bevendo la birra tutta d’un sorso, senza togliere la palla dal bicchiere. Il video, condiviso su Twitter, ha totalizzato un milione di visualizzazioni in soli due giorni. I Padres alla fine non sono riusciti ad avere la meglio sui Braves, ma di sicuro Gabby si è guadagnata la stima di tutti.