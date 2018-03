Rugby, Jordie Barrett a segno dalla linea di meta

29 marzo 2018

Nel corso di un allenamento Jordie Barrett ha firmato una trivela alla Quaresma davvero spettacolare. Il colpo non sarebbe poi così straordinario, se non fosse che il talento neozelandese non ha nulla a che fare con il calcio, ma è un ottimo giocatore di rugby.



Proprio con la palla ovale, infatti, il fuoriclasse degli All Blacks ha centrato i pali grazie a un colpo da biliardo direttamente dalla linea di meta. La conclusione di Barrett ha fatto il giro del mondo, tra chi ha subito pensato al calciatore portoghese e chi non vede l'ora di imitarlo.