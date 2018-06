L'incredibile forza di Alexander Didenko, muscoli d'acciaio per sfidare la gravità

24 maggio 2018

Con la sola imposizione delle braccia... è in grado di sfidare le leggi di gravità! Non è un mago, ma un ginnasta dalle incredibili doti atletiche. E' Alexander Didenko, ginnasta ucraino campione di calisthenics e fenomeno social. La disciplina in questione ha un nome di derivazione greca: la parola unisce i termini 'kalòs', che significa 'bello', e 'sthénos', che vuol dire 'forte'. Una pratica che unisce più arti della ginnastica e le combina insieme per ottenere figure nel vuoto molto particolari e, sicuramente, spettacolari. Didenko è ormai diventato una star sul web, ha un account Instagram di quasi trentamila followers e, quasi ogni giorno, pubblica i video con i suoi allenamenti più affascinanti. Con la sola forza delle braccia riesce a sostenersi in aria e a compiere anche delle figure, come stesse galleggiando nello spazio. Guardate nel video le sue acrobazie più belle!