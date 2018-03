Gaffe prima di Russia - Germania: suonano l'inno sovietico al posto di quello russo

26 marzo 2018

Episodio comico a Colonia, prima di una partita del Rugby Europe Championship (o Sei Nazioni B), il torneo più importante, dopo il Sei Nazioni ufficiale. Prima dell'inizio della partita tra Germania e Russia, come di consueto, sono stati suonati gli inni nazionali, con le squadre schierate in campo. Al momento di far partire l'inno russo, però, lo speaker dello stadio ha intonato, per errore, quello sovietico. Un errore umano causato, probabilmente, da una scarsa conoscenza della lingua russa: la melodia della canzone, infatti, è la stessa, ma a cambiare sono le parole dell'attuale inno, inevitabilmente diverse da quelle che inneggiavano alla Russia comunista, precedente alla caduta del muro di Berlino. All'inizio, i giocatori russi sono apparsi notevolmente imbarazzati, poi, però l'aria è cambiata, in molti hanno sorriso e c'è chi ha voluto cantare lo stesso, per stemperare la tensione. Questa gaffe, comunque, ha portato bene ai russi, che hanno schiantato la Germania (57-3), lasciandola all'ultimo posto della classifica e a serio rischio retrocessione.