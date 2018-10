Canoa, Adigemarathon 2018: vince il K2 tedesco senior olimpico Kroener/Paufler

21/10/2018

Primo equipaggio italiano il K2 olimpico senior di Federico Urbani/Tommaso Freschi della Canottieri Comunali Firenze, noni assoluti e terzi di categoria (2 ore 3 minuti 23 secondi). Complessivamente hanno partecipato all’Adigemarathon, organizzata dai Canoa Club Pescantina e Borghetto d’Avio col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina, ben 1482 tra canoisti, rafting e sup, record per l’Adigemarathon, confermando la manifestazione come la più imponente festa della canoa italiana.



Successo, nell’ambito dell'Adigemarathon 2018, per la gara di mezza maratona in canoa dedicata ai ragazzi e cadetti. Dall’Isola di Dolcè sono partiti cadetti e ragazzi nella mezza maratona di 20 chilometri fino all'arrivo di Pescantina. Nella categoria K1 Fluviale Ragazzi successo di Gabriele Ciani (Canottieri Comunali Firenze) in 1 ora 10 minuti, vincitore assoluto della mezzamaratona; nel K1 fluviale cadetti vittoria per Fabio Arzel (Canoa Club Livorno) in 1 ora 19 minuti 13 secondi; nel K1 fluviale ragazze successo veronese con Valeria Donatelli del Canoa Club Pescantina in 1 ora 20 minuti 21 secondi; nel K1 fluviale cadette primo gradino del podio per Maya Bagnato (Canottieri Adda 1891) in 1 ora 19 minuti e 15 secondi. .



Sempre domenica 21 ottobre si è svolto il campionato italiano maratona di rafting e la gara di Sup sulla stessa distanza della mezza maratona con partenza da Dolcè ed arrivo a Pescantina. La gara di rafting è stata vinta da un equipaggio composto da associati del Canoa Club Pescantina e Verona in 1 ora 47 minuti e 51 secondi; nella gara dei Sup successo assoluto per Rok Puvar del Watermon in 1 ora 34 minuti e 31 secondi.



"L’Adigemarathon si è consolidata come manifestazione di riferimento per la canoa italiana ed internazionale con 1482 partecipanti complessivi" ha spiegato il pluricampione mondiale di canoa fluviale,Vladi Panato, presidente del Canoa Club Pescantina e commissario tecnico della canoa fluviale "fondamentale è stato l’apporto degli oltre 300 volontari nell’organizzazione della maratona che il 20 ottobre 2019 festeggerà la 16esima edizione".