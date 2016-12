Basket, Serie A: Venezia corsara a Caserta

21 marzo 2016

Al PalaMaggiò l'Umana Venezia batte la PastaReggia Caserta e resta in corsa per un posto nei playoff essendo sesta a 24 punti con Sassari. I campani restano invece a 18, nel gruppone delle squadre al penultimo posto con un vantaggio di 4 punti sul fanalino di coda Torino. Il match vede la Reyer partire forte, 9-0, e poi volare addirittura sul 23-5 grazie alle triple di un indemoniato Bramos, 21 punti alla fine. La Pastareggia prova a rifarsi sotto anche se all'inizio del secondo periodo il solito Bramos mette la bomba del massimo vantaggio veneto sul 41-22.



Sembra una gara in discesa per gli orogranata ma qualcosa si inceppa e dopo l'intervallo inizia la rimonta di Caserta. I campani vanno all'intervallo sul -10, poi risalgono con le bombe di uno scatenato Downs e sorpassano sul 55-54 con due liberi di Daniele Cinciarini. Nel quarto ed ultimo quarto la Pastareggia, spinta dal suo pubblico, arriva al massimo vantaggio sul 73-66 con un canestro di Hunt a 5 minuti dalla fine. Qui però sono i padroni di casa a piantarsi del tutto e Venezia torna in vita: Green mette la bomba del pareggio, Goss sorpassa e poi, dopo due liberi sbagliati da Hunt, è Jackson dall'angolo a 10 secondi dalla fine ad infilare la tripla della vittoria per Venezia. A Caserta non bastano 21 punti di Downs e 16 di Cinciarini mentre la Reyer, oltre ai 21 di Bramos, si gode i 16 di Goss e le 13 bombe di squadra a bersaglio.