Baseball, MLB: i Boston Red Sox vincono World Series per la nona volta

29/10/2018

I Boston Red Sox tornano in cima al mondo vincendo il titolo delle World Series di baseball con una netta vittoria per 5-1 sui Los Angeles Dodgers. I Red Sox hanno concluso la serie al meglio delle sette partite con un netto 4-1, conquistando il loro quarto titolo negli ultimi 15 anni sotto il manager Alex Cora e il nono in assoluto nella loro storia. Il 35enne Steve Pearce è stato nominato MVP delle finali grazie anche ai due home run messi a segno nella decisiva gara 5.