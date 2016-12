Wings for Life World Run: di corsa attraverso Milano

4 maggio 2016

Chi impara a conoscere Milano correndo, poi se ne innamora. Milano da sempre è conosciuta come capitale dell’economia, del design e della moda. E proprio lo scorso anno in occasione di Expo Milano è stata riscoperta da tantissime persone, anche e soprattutto straniere, dimostrandosi all’altezza di un grande evento mondiale. Nel 2016 sarà pronta per ospitarne un altro, la Wings for Life World Run . L’8 maggio non saranno molte le città che potranno offrire nei primi quaranta chilometri di percorso tutto quello che potrà invece mostrare Milano.

Saranno tantissimi i luoghi simbolo che il percorso andrà a toccare. A cominciare dalla partenza in Piazza Castello. Un percorso velocissimo, in discesa, che solamente in pochi riusciranno a gustarsi totalmente nella sua pienezza e bellezza. Ma basteranno pochi chilometri per riappacificarsi con la caoticità della città e poterne gustare la vera essenza, quella che ha già fatto innamorare tanti milanesi. Sarà una grande festa e una gara di altissimo livello. Un po' più tecnica nella prima parte, di slancio nella seconda. Ma di sicuro una giornata di grandissimo divertimento. Scopri il dettaglio del tracciato qui.



Per tutti i runner che decideranno di correre oltre i 20 km, è obbligatorio inviare il certificato medico a italy@wingsforlifeworldrun.com o in caso di iscrizione in loco presentarlo direttamente.