Valentino Rossi personaggio del 2015 secondo Yahoo

Yahoo batte Goggle. Perchè a 34 giorni dalla fine del 2015 ha già deciso quali sono le parole e i personaggi più cliccati dell'anno. Quando sei il morote di ricerca che insegue a lunga distanza qualcosa devi pure inventarti perchè si parli di te. Expo e Belen sono i campioni dell'anno. Tra i tanti temi, naturalmente c'è anche lo sport. Scontato il personaggio che stravince: Valentino Rossi che mette in fila Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma che soprendentemente nelle parole (chissà come si calcola la differenza, misteri irrisolvibili della rete) è appena sesto mentre la Formula uno è in terza posizione.