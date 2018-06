Tortu oltre Mennea e già "meglio" di Bolt e Lewis

22/06/2018 di LUCA BUDEL

Il termine di paragone era Pietro Mennea, quel 10”01 datato 1979 e benedetto dagli oltre 2000 metri di quota di Città del Messico. Filippo Tortu era virtualmente oltre quel limite prima della magica serata di Madrid. 9”99, appena al di sotto della soglia temporale che per chi corre i 100 metri spesso e volentieri è la linea di confine tra incubo e sogno. Filippo è entrato nella storia dello sport italiano con una facilità imbarazzante, in antitesi con le tormentate vicende agonistiche di Mennea, che ha violentato a tratti il suo fisico per diventare il più grande della sua epoca.