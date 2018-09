Tamberi, sì agli Assoluti: a decidere sono i tifosi su Instagram

04/09/2018

Gianmarco Tamberi parteciperà agli Assoluti che si svolgeranno a Pescara il prossimo 9 settembre. A decidere la presenza dell’atleta italiano sono stati i tifosi su Instagram che hanno partecipato in oltre 12mila al sondaggio lanciato dal saltatore nelle Stories del suo profilo ufficiale. Il 57% dei votanti ha invitato Tamberi a prendere partr anche ai campionati assoluti dopo gli ottimi risultati ottenuti prima nel meeting di Eberstad e poi in Diamond League dove ‘Gimbo’ è riuscito a superare il muro dei 2.30. 'Gimbo', che ha rassicurato tutti sui social sul buono stato di salute della sua caviglia, proseguirà quindi gli allenamenti per altri 7 giorni senza concedersi subito alle vacenze.