Sudafrica, domiciliari per Pistorius

15 ottobre 2015

Il 20 ottobre Oscar Pistorius lascerà il carcere. Lo ha annunciato a Commissione per la libertà condizionale del Sudafrica, concedendo gli arresti domiciliari all'ex atleta paralimpico condannato a 5 anni di reclusione per l'omicidio colposo della fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa la notte di San Valentino del 2013. Dopo meno di un anno in cella, dunque, Pistorius verrà scarcerato e potrà ritornare a casa.